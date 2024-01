30-latek odpowie m.in. za czynną napaść na policjanta i naruszenie sądowego zakazu kierowania pojazdami Data publikacji 31.01.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Rumi zatrzymali 30-latka z powiatu puckiego, podczas interwencji próbował uciec policjantom. Mężczyzna ruszył swoim samochodem uderzając nadkolem samochodu w nogę policjanta. Mężczyzna był poszukiwany. W chwili zatrzymania był trzeźwy, jednak pobrano od niego krew do analizy, aby sprawdzić, czy jego zachowanie było spowodowane działaniem np. narkotyków. Zatrzymany miał sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi i kilka dni wcześniej nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Noc spędził w policyjnym areszcie. Niebawem zostanie przesłuchany oraz usłyszy zarzuty. Za czynną napaść na policjanta grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Niewykluczone, że sprawca zostanie tymczasowo aresztowany.

Wczoraj po południu policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Rumi, na parkingu przy centrum handlowym na terenie miasta, zauważyli poszukiwanego przez puckich policjantów mężczyznę, który siedział w samochodzie, a kilka dni wcześniej nie zatrzymał się do kontroli drogowej na terenie powiatu puckiego. Kiedy kryminalni podeszli do samochodu 30-latka, ten zareagował nerwowo, ruszył swoim samochodem i nadkolem pojazdu celowo uderzył w nogę policjanta. To jednak nie zniechęciło funkcjonariuszy z Rumi, jeden z nich wybił szybę w samochodzie, a drugi wszedł do pojazdu od strony pasażera i wyjął kluczyki. Mężczyzna nadal nie chciał dać się zatrzymać, szarpał się i wyrywał ale został szybko obezwładniony i zatrzymany. Z uwagi na podejrzenie, że może się znajdować pod wpływem zabronionych substancji, została od niego pobrana krew do analizy. Ponadto sprawdzony został alko-testem, był trzeźwy. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że miał sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. 30-latek podczas doprowadzenia do policyjnego aresztu popełnił kolejne przestępstwa, ponieważ znieważał policjantów.