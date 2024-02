Zatrzymany 33-latek za napad na kantor Data publikacji 02.02.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z biłgorajskiej komendy zatrzymali 33-latka podejrzewanego o dokonanie rozboju na właścicielce kantoru w Tarnogrodzie. Do przestępstwa doszło w grudniu ubiegłego roku. Sprawca napadu został zatrzymany na terenie powiatu przeworskiego w woj. podkarpackim. Wczoraj decyzją Sądu został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Do napadu doszło 1 grudnia ubiegłego roku. Po godzinie 15:00 nieznany mężczyzna wszedł do kantoru w Tarnogrodzie. Po obezwładnieniu znajdującej się tam kobiety ukradł pieniądze i zbiegł z miejsca zdarzenia.

Do działań poszukiwawczych za sprawcą rozboju przystąpili policjanci z biłgorajskiej jednostki. Funkcjonariusze sprawdzali każdą otrzymaną informację, rozpytywali świadków, zabezpieczali monitoringi. Jak ustalili, wizerunek sprawcy został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Informacja ta została przekazana do innych jednostek Policji w kraju. Do poszukiwań zostali zaangażowani również kryminalni z KWP w Lublinie.

Dzięki wspólnym działaniom biłgorajskich śledczych, policjantów z Posterunku Policji w Tarnogrodzie oraz policjantów z Komisariatu Policji w Sieniawie (wojewódzka podkarpackie) mężczyzna został zatrzymany. W miejscu zamieszkania 33-latka funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli między innymi charakterystyczną czerwoną odzież, w którą był ubrany podczas napadu. Mężczyzna nie był w przeszłości notowany za przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu.