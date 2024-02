Zatrzymany za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 02.02.2024 Powrót Drukuj W jednym z mieszkań na terenie Zawiercia doszło do awantury. Mężczyzna ugodził swoją partnerkę i uciekł. Choć próbował uciekać przed policjantami, szybko został zatrzymany. Na sumieniu miał nie tylko usiłowanie zabójstwa. Jak się okazało, od lat znęcał się nad kobietą. Zawierciański sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu kara wieloletniego pozbawienia wolności.

W poniedziałek, 29 stycznia br. po godzinie 21.00 policjanci patrolówki zostali skierowani na interwencję domową do jednego z mieszkań przy ulicy Okólnej w Zawierciu. Według zgłoszenia kobieta została zaatakowana nożem przez swojego partnera, który uciekł z lokalu. Kobiecie pomógł świadek całego zajścia. Obecna na miejscu załoga karetki pogotowia zdecydowała o zabraniu 44-latki do szpitala. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Pomiędzy blokami policjanci zauważyli znanemu im mężczyznę, który na ich widok zaczął uciekać. Po krótkim pościgu 46-latek został zatrzymany. Miał ponad 1 promil alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu.

W trakcie prowadzonego śledztwa ustalono, że to niejedyny przypadek agresji mężczyzny wobec partnerki. Mieszkaniec Zawiercia miał znęca się fizycznie i psychicznie nad kobietą od 8 lat. Będąc pod działaniem alkoholu, wywoływał awantury, podczas których ubliżał partnerce i groził pozbawieniem życia. Bił ją i szarpał za włosy. Materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów 46-latkowi zarówno znęcania się nad kobietą, jak i usiłowania zabójstwa. Wczoraj zawierciański sąd przychylił się do wniosku prokuratora i śledczych i zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie. Najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami.

Przypominamy!

Zgodnie z art. 207 Kodeksu karnego, za znęcanie przewidziana jest kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zabójstwo, określone w art. 148 Kodeksu karnego, jest zbrodnią, za którą sprawca podlega karze nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 14 Kodeksu karnego "Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa"