Dzięki pomocy dzielnicowej oszukany senior odzyskał pieniądze Data publikacji 02.02.2024 Powrót Drukuj Do Komendy Miejskiej Policji w Zamościu wpłynęły podziękowania dla dzielnicowej aspirant Roksany Kotarskiej. List w imieniu 90-letniego mieszkańca Zamościa napisała jego krewna. Senior padł ofiarą nieuczciwych konsultantów oferujących sprzedaż suplementów diety. Dzięki zaangażowaniu i determinacji policjantki, mężczyzna odzyskał swoje pieniądze.

Zdarzenie, do którego nawiązała autorka listu, miało miejsce pod koniec ubiegłego roku. Do 90-letniego mieszkańca Zamościa zadzwonił wówczas przedstawiciel firmy oferującej wysyłkową sprzedaż suplementów diety. Mężczyzna myślał, że to tylko jednorazowy zakup i wskazał dane do wysyłki.

W niedługim czasie odebrał od kuriera przesyłkę z suplementami, za które uiścił ustaloną wcześniej kwotę. Niestety w następnych tygodniach zaczęli pojawiać się kolejni kurierzy z paczkami, których koszt za każdym razem był coraz większy.

90-latek odbierał je, ponieważ telemarketerzy wmawiali mu, że za odstąpienie od zawartej umowy, grożą mu wysokie kary finansowe.

Senior przyznał się do swoich problemów dalszej krewnej. Kobieta, szukając pomocy i wyjścia z tej sytuacji skontaktowała się z dzielnicową. Aspirant Roksana Kotarska odwiedziła 90-latka w jego domu, który opowiedział jej o problemach.

Policjantka obiecała seniorowi pomoc. Jednak w trakcie ich spotykała się z trudnościami. Najpierw pojawiły się problemy w kontaktach z firmą, która prowadziła sprzedaż suplementów, a później niechęć ze strony konsultantów, których numery zachowały się w historii połączeń telefonicznych 90-latka.

Ostatecznie jednak dzielnicowej udało się uzyskać właściwy numer do działu zajmującego się reklamacjami. Następnie w imieniu seniora napisała do firmy wiadomość wskazując na nieuczciwe praktyki jej konsultantów. W odpowiedzi uzyskała informacje, na których jej zależało, czyli w jaki sposób dokonać zwrotu suplementów, aby mężczyzna mógł odzyskać pieniądze. Policjantka pomogła także seniorowi odesłać wszystkie niechciane przesyłki.