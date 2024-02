Policjanci pomogli mężczyźnie, który zasłabł na uliicy Data publikacji 02.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci z włodawskiej jednostki, podczas patrolu zauważyli mężczyznę, który trzymał się za klatkę piersiową. Po krótkiej rozmowie mężczyzna zasłabł i dostał ataku epilepsji. Dzięki szybkiej i profesjonalnej pomocy mundurowych, mężczyzna nie doznał obrażeń i trafił pod opiekę medyków.

Wczoraj przed południem, policjanci z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego włodawskiej komendy w trakcie patrolu jednej z ulic w mieście zauważyli mężczyznę, który trzymał się za klatkę piersiową. Kiedy podeszli do niego mężczyzna zdołał im przekazać, że boli go serce i osunął się, dostając ataku epilepsji.

Policjanci natychmiast ruszyli z pomocą. Okazało się, że 38-latek dostał silnego ataku padaczki. Funkcjonariusze zaalarmowali służby medyczne, a przed ich przyjazdem zapewnili bezpieczeństwo potrzebującemu pomocy mężczyźnie, dbając o to by nie doznał dodatkowych obrażeń. Gdy wstrząsy ustały, mężczyzna był zdezorientowany. Policjanci podjęli rozmowę, uspokoili chorego i ułożyli w pozycji bezpiecznej do czasu przyjazdu zespołu Pogotowia Ratunkowego.