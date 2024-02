„Pomagamy i chronimy” to nie tylko puste słowa... Ciechanowscy policjanci po raz kolejny zapobiegli tragedii Data publikacji 02.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci w swojej codziennej służbie mają do czynienia z różnymi, często bardzo trudnymi sytuacjami, w których trakcie ratują ludzkie życie. Wiele razy walka toczy się o to, co najcenniejsze, czyli ludzkie życie. Po raz kolejny profesjonalizm i szybka reakcja ciechanowskich funkcjonariuszy zapobiegła tragedii. Mundurowi kilkanaście minut od zgłoszenia odnaleźli na jednym z wiaduktów 41-latka, który groził, że targnie się na swoje życie. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarską.

Policjanci muszą być przygotowani na każdą sytuację, ponieważ często w ich służbie walka toczy się o to, co najcenniejsze, czyli ludzkie życie. Ciechanowscy mundurowi wielokrotnie już udowadniali swoją skuteczność w tego rodzaju działaniach. W środę, 31 stycznia br. kilka minut po godz. 19.00 do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zgłosił się mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, który poinformował, że jego 41-letni syn groził, że targnie się na swoje życie. Zgłaszający nie miał informacji, gdzie obecnie może przebywać jego syn, nie miał z nim kontaktu.

Dyżurny natychmiast poinformował o zaginięciu mężczyzny patrole pełniące służbę. Funkcjonariusze zapoznali się z podanym rysopisem oraz zdjęciem zaginionego i niezwłocznie przystąpili do poszukiwań. Już po kilkunastu minutach mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego odnaleźli 41-latka na jednym z wiaduktów w Ciechanowie. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarską.

Ta interwencja to tylko przykład jednej z wielu sytuacji, często bardzo trudnych, z którymi w swojej służbie spotykają się na co dzień policjanci. Pamiętajmy, że jeśli odbieramy od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, nie możemy żadnej informacji zignorować. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania.

Jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod bezpłatnymi numerami pomocowymi.