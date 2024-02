Kolejne uderzenia w gang narkotykowy pseudokibiców Data publikacji 05.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci z katowickiej komendy wojewódzkiej zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców doprowadzili do oskarżenia kolejnych czterech mężczyzn działających w grupie przestępczej. W jednym z wątków śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu mundurowi ustalili, że pseudokibice wytworzyli co najmniej 50 kilogramów narkotyków, które wprowadzali do obrotu. W październiku 2023 roku do sądu wpłynął akt oskarżenia zarzucający popełnienie przez nich przestępstw narkotykowych. Natomiast w listopadzie 2023 roku śledczy zatrzymali kolejne osoby związane z przestępczym procederem i zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków.

Policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Katowicach prowadzą rozległe, wielowątkowe i skomplikowane śledztwa dotyczące działalności zorganizowanych grup przestępczych powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Efektem pracy śledczych jest rozbijanie kolejnych grup przestępczych i kończenie przestępczej działalności pseudokibiców, którzy ponoszą odpowiedzialność za popełnione czyny.



Jedno ze śledztw jest prowadzone od grudnia 2022 roku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Dotyczy ono zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. O sprawie informowaliśmy po raz pierwszy w lipcu 2023 roku. Wtedy policjanci zatrzymali grupę mężczyzn, w tym zawodnika MMA federacji "WOTORE".



Tym razem mundurowi zakończyli jeden z wątków śledztwa i doprowadzili do oskarżenia czterech mężczyzn w wieku 26, 28, 29 i 39 lat, którzy zajmowali się przestępczością narkotykową. Policjanci ustalili, że zatrzymani, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, od stycznia 2021 roku do stycznia 2023 roku produkowali i wprowadzili do obrotu znaczną ilość substancji psychotropowych.



28 i 39-latek zajmowali się wytwarzaniem tych środków, natomiast każdy członek grupy uczestniczył we wprowadzaniu ich na rynek zbytu. Śledczy ustalili, że oskarżeni wytworzyli co najmniej 50 kilogramów mefedronu, klefedronu i klofedronu oraz zasiarczali znaczne ilości płynnej amfetaminy, które to narkotyki następnie sprzedawali. Grupa ta z powyższego procederu uczyniła sobie stałe źródło dochodu. Zatrzymani mężczyźni działali przede wszystkim na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Przestępcy co jakiś czas zmieniali lokalizację laboratorium, w którym wytwarzali narkotyki.



Na wniosek prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, decyzją sądu, 28, 29 i 39-latek zostali tymczasowo aresztowani, natomiast wobec oskarżonego 26-latka zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Mężczyźni odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępczość narkotykową. Wszystkim może grozić nawet kilkanaście lat więzienia. Jeden ze sprawców działał w warunkach recydywy.



Ponadto podczas dalszej pracy nad śledztwem w listopadzie 2023 roku policjanci zatrzymali kolejne 3 osoby - mieszkańców Sosnowca podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jeden z zatrzymanych posiadał w miejscu zamieszkania znaczne ilości narkotyków - tabletek ecstazy i amfetaminy. Mężczyźni na wniosek prokuratora zostali tymczasowo aresztowani. Odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępczość narkotykową.



Sprawa jest rozwojowa, a policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.