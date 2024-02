Policyjna mobilizacja - ocalenie mężczyzny przed tragedią Data publikacji 05.02.2024 Powrót Drukuj W sobotę, 3 lutego mundurowi otrzymali informację o mężczyźnie, który wysłał do swojej rodziny liczne wiadomości w których wskazywał, iż jego życie straciło sens. Ta informacja natychmiast postawiła na nogi policjantów zarówno tych w służbie jak i poza nią. Dlatego natychmiast rozpoczęli szeroko zakrojone działania poszukiwawcze mężczyzny, którego życie było zagrożone. Zdecydowana i szybka akcja przyniosła efekt i doprowadziła do uniknięcia tragedii. Mężczyzna został odnaleziony na torowisku.

W sobotni poranek, 3 lutego 2024 r. do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, którego życie może być zagrożone. W takich chwilach zawsze liczy się każda sekunda, więc policjanci natychmiast podjęli działania, aby nie doszło do tragedii. W pomoc mężczyźnie zaangażowano wiele patroli, w tym funkcjonariuszy kryminalnych oraz przewodników z psami. Komendant jednostki natychmiast ogłosił alarm dla podległych funkcjonariuszy, który stopniowo włączali się w akcje poszukiwawczą. Mundurowi ustalili, że mężczyzna może znajdować się w okolicy torowiska, gdzie najszybciej dotarli policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z komisariatu w Skwierzynie. Policjanci po odnalezieniu mężczyzny szybko udzielili mu pomocy i wezwali na miejsce Zespół Pogotowia Ratunkowego, który przewiózł go do szpitala. Tam został otoczony specjalistyczną opieką medyczną.

Pamiętajmy!

Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Jeśli widzisz, że ktoś z Twojego otoczenia jest przygnębiony, to zapytaj, jak możesz mu pomóc, udziel praktycznej pomocy, uczul bliskich na problem, okaż troskę i zainteresowanie. Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie innej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację, w której znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas. Korzystaj też z bezpłatnych telefonów pomocowych takich jak:

116 123 - Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny;

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży;

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.