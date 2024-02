Policjanci i strażacy poszukują zaginionego 29-latka – motorówki, drony i roboty podwodne w działaniach Data publikacji 05.02.2024 Powrót Drukuj Cały czas trwają działania poszukiwawcze dotyczące zaginionego mieszkańca powiatu gorzowskiego. Policjanci oraz strażacy przy wykorzystaniu motorówek, dronów oraz robotów podwodnych nieustannie przeczesują dziesiątki hektarów rozlewisk rzeki Warty. Ktokolwiek posiada informacje o losie zaginionego 29-latka proszony jest, aby przekazał je gorzowskim policjantom lub zadzwonił na numer alarmowy 112.

Od ponad dwóch tygodni policjanci wspólnie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych jednostek prowadzą działania poszukiwawcze dotyczące zaginięcia 29-letniego mężczyzny. Ten, ostatni raz był widziany 18 stycznia w okolicach rozlewiska rzeki Warty niedaleko miejscowości Kłopotowo w powiecie gorzowskim.

FOTOKOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAGINIONEGO 29-LATKA

Funkcjonariusze niemal każdego dnia przeczesują hektary bardzo trudnego terenu. To przede wszystkim rozlewiska i sama rzeka Warta, która sprawdzana jest aż do Kostrzyna nad Odrą. Od początku działań poszukiwawczych, warunki w jakich pracują policjanci i strażacy są zmienne, ale i bardzo trudne. Poza zaangażowaniem w poszukiwania i odnalezieniem zaginionego funkcjonariusze muszą skupiać się również na swoim bezpieczeństwie. W akcji cały czas wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt. Są to między innymi motorówki i drony powietrzne, które dzięki swojemu zasięgowi są w stanie sprawdzić bardzo rozległy teren. W ostatnim tygodniu strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie użyli do działań sonar oraz zaawansowanego robota podwodnego, dzięki któremu można było zobaczyć wszystko, co znajduje się pod powierzchnią wody. Natomiast na jej powierzchni, przy wykorzystaniu motorówek pracowali policjanci Komisariatu Wodnego z Poznania oraz Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim sprawdzając kolejne kilometry rzeki.

Po raz kolejny apelujemy do każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje o losie zaginionego mężczyzny, aby skontaktował z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wielkopolskim lub zadzwonił na numer alarmowy 112.

komisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim