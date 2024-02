Policjanci wydobyli nieprzytomnego mężczyznę z płonącego budynku Data publikacji 05.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci jako pierwsi zjawili się w płonącej kamienicy i rozpoczęli ewakuowanie mieszkańców, aby każdy bezpiecznie wyszedł na zewnątrz. Drzwi jednego z mieszkań były zamkniętej nikt nie reagował, dlatego policjant postanowił je wyważyć. Jak się okazało, to w tym mieszkaniu powstał ogień. Na podłodze leżał nieprzytomny mężczyzna wyniesiony przez policjanta wspólnie ze strażakami, którzy dojechali na miejsce. 68-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala. Łącznie z płonącego budynku ewakuowano 19 osób. Trwają czynności, aby ustalić przyczynę tego zdarzenia. Po zakończonej akcji gaśniczej w budynku ujawniono zwłoki 70-letniego mężczyzny.

W sobotę (3 lutego) po godzinie 23.00 w kamienicy przy ul. Bema w Żaganiu wybuchł pożar. Pierwsi na miejscu zjawili się policjanci - starszy posterunkowy Błażej Żygalski oraz posterunkowy Wiktoria Kłosińska. Funkcjonariusze od razu wbiegli do budynku, aby bezpiecznie wyprowadzić mieszkańców. Jak się okazało część z nich spała, a koniecznie było ich szybkie wyprowadzenie. W całym budynku panowało bardzo duże zadymienie i część osób po opuszczeniu mieszań, nie było w stanie samodzielnie wyjść na zewnątrz. Jedno z mieszkań było zamknięte i nikt nie reagował na głośne pukanie do drzwi. Policjant postanowił wyważyć drzwi. W tym mieszkaniu był już bardzo duży ogień, a na podłodze leżał nieprzytomny mężczyzna. Na miejsce dotarli również strażacy i razem z policjantem wynieśli 68-latka, który w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Łącznie z płonącego budynku ewakuowano 19 osób. Po zakończonej akcji gaśniczej strażacy w mieszkaniu, w którym powstał ogień, ujawnili ciało 70-letniego mężczyzny. Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żaganiu prowadzone są czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności powstania pożaru. W tym celu śledczy między innymi przeprowadzili niezbędne oględziny miejsca.



