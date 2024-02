Policjanci wymienili uszkodzone koło. Kobieta mogła ruszyć w dalszą podróż Data publikacji 05.02.2024 Powrót Drukuj Codzienność policjantów to nie tylko pościgi, zatrzymania sprawców przestępstw i wykroczeń czy też kontrole drogowe. To spotkania z dziećmi, dbanie o bezpieczeństwo zarówno w większych jak i mniejszych miejscowościach, ale także różne nieoczekiwane sytuacje i drobne gesty, które pokazują, że naszym zadaniem oprócz ochrony, jest także, a nawet przede wszystkim pomoc. Dowód takiego zaangażowania dali ostatnio policjanci ruchu drogowego, starszy sierżant Tomasz Komorowski i starszy posterunkowy Bartosz Fronia, którzy pomogli kierującej na drodze ekspresowej.

Zielonogórscy policjanci codziennie w swej służbie mają do czynienia z różnymi, często trudnymi czy nietypowymi interwencjami. Każdego dnia wkładają wiele pracy w to, aby zadania przed nimi stawiane były realizowane w 100 %. Dzięki temu starania o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom stają się realne, szczególnie wtedy, kiedy dzięki swojemu zaangażowaniu mogą komuś pomóc. Bardzo często dzięki swojej spostrzegawczości, doświadczeniu i tak zwanemu „policyjnemu nosowi” zatrzymują przestępców czy osoby poszukiwane. Równie często w codziennej swojej służbie pomagają ludziom w potrzebie.

Taka sytuacja miała miejsce w minioną niedzielę (4 lutego) około godziny 16, policjanci ruchu drogowego starszy sierżant Tomasz Komorowski i starszy posterunkowy Bartosz Fronia jadąc drogą ekspresową numer 3 zauważyli stojącego na pasie awaryjnym opla insignię oraz stojącą przy nim kobietę. Zatrzymali się natychmiast, żeby sprawdzić co się stało. Okazało się, że w czasie jazdy w samochodzie pękła opona i kierująca potrzebuje pomocy. Policjanci ustawili radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi, aby zabezpieczyć miejsce i jednocześnie w ten sposób zasygnalizować innym kierującym, żeby zwiększyli czujność bo coś dzieje się na drodze. Jednocześnie poprosili kierującą, aby ze względów bezpieczeństwa stanęła za barierką energochłonną oddzielająca jezdnię i pobocze, a samo przystąpili do zmiany koła na zapasowe, co okazało się to nie lada wyzwaniem. Po chwili na miejsce dojechali także pracownicy służby drogowej, którzy włączyli oznakowanie w swoim samochodzie i pomogli policjantom. Okazało się, że koło jest „zapieczone”, ale policjantom udało się przy użyciu niezbędnego sprzętu zdjąć je i wymienić. Kobieta była bardzo wdzięczna policjantom, bo przyglądając się pracy policjantów wiedziała, że sama by sobie nie poradziła. Miłe słowa i podziękowania z jej strony sprawiły, mundurowym wiele radości.

Przykładów takich działań jest bardzo wiele, choć nie zawsze i nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego jak trudna i pełna poświęceń, ale jednocześnie satysfakcjonująca i zaskakująca jest codzienna służba policjanta. Doceńmy to, że policjanci pracują bez względu na pogodę czy przypadające święto, żeby mieszkańcy naszego miasta i powiatu, ale także osoby nas odwiedzające mogły bezpiecznie podróżować i spokojnie spać.