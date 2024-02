Mundur się po pracy zdejmuje – empatii nie Data publikacji 05.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci w czasie służby każdego dnia udzielają pomocy pokrzywdzonym różnego rodzaju zdarzeniami. Ich postawa i empatia nie jest jednak zdejmowana razem z mundurem. To się nosi w sercu. Posterunkowy Piotr Jodłowski z Lubina będąc prywatnie na zakupach udzielił profesjonalnej pomocy 70-letniemu mężczyźnie w stanie hipoglikemii.

Posterunkowy Piotr Jodłowski pełniący na co dzień służbę w Referacie Interwencyjnym Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubinie dał dowód tego, że empatia to jedna z cech jakie wyróżniają policjantów.

Funkcjonariusz będąc na dniu wolnym od służby, robiąc zakupy w jednym z marketów w Wołowie, zauważył jak starszy mężczyzna osuwa się na ziemie. Piotr zadziałał instynktownie. Udrożnił drogi oddechowe pokrzywdzonego widząc, że ten się dławi, ułożył go w pozycji bezpiecznej, a następnie ustalił przyczynę zasłabnięcia. Okazało się, że senior choruje między innymi na cukrzycę i to właśnie stan hipoglikemii doprowadził do jego osunięcia się.

Doświadczony policjant podał mężczyźnie napój z dużą zawartością syropu glukozowo-fruktozowego i monitorował jego stan do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Pokrzywdzony mógł mówić o wielkim szczęściu, ponieważ nie dość że trafił na świetnego policjanta, to posterunkowy Piotr Jodłowski posiada również tytuł ratownika, czym też mocno się interesuje i stale rozwija swoje umiejętności w tym zakresie.

Niedocukrzenie może być bardzo groźne dla zdrowia i życia. Małe stężenie glukozy zaburza pracę mózgu, co przekłada się na funkcjonowanie całego organizmu. Ciężka hipoglikemia może prowadzić do śpiączki hipoglikemicznej. Taka sytuacja może prowadzić do trwałych następstw neurologicznych i do zgonu.

Osoby zataczające się lub upadające wcale nie muszą być nietrzeźwe. Nie pozostawajmy biernymi obserwatorami w takich sytuacjach. Gdy komuś dzieje się krzywda należy powiadomić o tym służby dzwoniąc na numer 112.

(KWP we Wrocławiu / sc)