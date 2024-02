Policjanci ewakuowali kilkunastu mieszkańców z płonącego budynku Data publikacji 05.02.2024 Powrót Drukuj Zdecydowana i szybka reakcja policjantów z Lubania prawdopodobnie zapobiegła kolejnej tragedii, a mowa o działaniach podjętych w sytuacji zagrożenia życia. Nocą funkcjonariusze Policji otrzymali zgłoszenie o pożarze, do którego doszło w jednym z domów na terenie miasta. Natychmiast przystąpili do akcji i sami w trakcie pożaru wyprowadzali na zewnątrz mieszkańców. Wśród nich znalazła się także osoba z niepełnosprawnością, która prawdopodobnie bez pomocy mundurowych, nie dałaby rady opuścić płonącego obiektu na czas. Całe zdarzenie przebiegało dynamicznie.

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę (2/3 lutego 2024 r.) na terenie powiatu lubańskiego. Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego z lubańskiej komendy powiatowej natychmiast zareagowali na zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego. Po szybkim dotarciu na miejsce, od razu zauważyli niepokojące kłęby dymu wydobywające się z budynku. Ponieważ liczyła się każda sekunda, funkcjonariusze wiedzieli, że muszą działać niezwykle szybko. Ruszyli więc na pomoc mieszkańcom kamienicy i chwilę później w jednym z pomieszczeń zastali zdezorientowanego mężczyznę. Nie był on w stanie samodzielnie opuścić mieszkania z uwagi na niepełnosprawność. Mundurowi natychmiast udzielili poszkodowanemu pomocy i wynieśli go z pomieszczenia.

Policjanci ewakuowali w bezpieczne miejsce łącznie 18 lokatorów, a następnie przeszukali wszystkie pomieszczenia, by sprawdzić, czy nikt w nich nie pozostał. Przybyli na miejsce strażacy ugasili ogień.