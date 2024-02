Ostrowscy policjanci pomogli 86-latce, która w wyniku upadku doznała urazu i nie mogła samodzielnie wstać Data publikacji 06.02.2024 Powrót Drukuj Mieszkaniec powiatu ostrowskiego poprosił o pomoc dla swojej 86-letniej matki. Kobieta przewróciła się doznając urazu przez co nie mogła samodzielnie wstać. Poprosiła o pomoc syna, jednak ten ze względu na zablokowane od środka drzwi nie mógł się do niej dostać. Po interwencji ostrowskich policjantów 86-latka otrzymała niezbędną pomoc medyczną.

W poniedziałek (5.02.2024) po południu dyżurny ostrowskiej komendy odebrał poprzez numer alarmowy zgłoszenie o starszej kobiecie potrzebującej pomocy. Interwencja dotyczyła jednego z domów w Ostrowi Mazowieckiej. Gdy dojechali tam policjanci z pionu prewencji, 60-latek opowiedział, że odebrał telefon od swojej 86-letniej matki z prośbą o pomoc. Kobieta przewróciła się i prawdopodobnie doznała urazu, przez co nie mogła sama wstać.