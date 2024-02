Kolejny oszust działający metodą na BLIK-a zatrzymany przez pruszkowskich policjantów Data publikacji 06.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie zatrzymali przestępcę, który działał metodą na BLIK-a. Podszywał się pod pracownika banku tłumacząc, że „pieniądze zgromadzone na koncie są zagrożone”. Grozi mu teraz kara do 8 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie zatrzymali przestępcę, który dopuścił się oszustwa metodą na BLIK-a. 34-letni mężczyzna podszywał się za pracownika banku i twierdził, że zgromadzone na koncie oszczędności są „zagrożone” i należy je natychmiast „zabezpieczyć” przelewając na inne konto wykorzystując kod BLIK.

Niestety w ten sposób pokrzywdzony straciła ponad 25 tysięcy złotych. Rozmowa była dla pokrzywdzonego bardzo realna a rozmówca prowadził rozmowę w sposób na tyle przekonujący, że uważał, że rozmawia z faktycznym pracownikiem banku.

Policjanci pruszkowskiej komendy w wyniku przeprowadzenia szeregu czynności ustalili sprawcę przestępstwa i niezwłocznie go zatrzymali. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.

Pamiętajmy! Kiedy ktoś prosi o kod BLIK:

Nie należy działać pochopnie. Najlepiej skontaktować się z tą osobą.

Zawsze należy sprawdzić, komu wysyłamy kody do płatności mobilnych.

Nigdy nie przekazujmy pieniędzy obcym osobom.

W każdej tego typu sytuacji należy zachować ostrożność. Pamiętajmy o przekazywaniu informacji i ostrzeganiu osób bliskich. Każdy z nas może stać się potencjalną ofiarą oszusta.