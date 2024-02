Dzięki czujności przechodnia życie 33-latka zostało uratowane Data publikacji 06.02.2024 Powrót Drukuj Makowscy policjanci interweniowali wobec nietrzeźwego 33-letniego mężczyzny, który leżał koło sklepu. Gdyby nie czujność przechodnia historia mogłaby zakończyć się tragicznie.

W sobotę, 3 lutego policjanci z Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim zostali skierowani na interwencję do Zawoi Centrum, gdzie w rejonie sklepu miał leżeć nietrzeźwy mężczyzna. O tym fakcie policjantów poinformował przechodzień. Na miejscu, funkcjonariusze znaleźli 33-latka, który był pod silnym działaniem alkoholu.

Policjanci, widząc stan, w jakim znajdował się 33- latek, szybko wezwali na miejsce załogę pogotowia. Jak się później okazało, decyzja ta uratowała mężczyźnie życie. W chwili kiedy dotarli na miejsce ratownicy, mężczyzna przestał oddychać, co wskazywało na nagłe zatrzymanie pracy serca i zaczęła się walka o jego życie.

Przeprowadzona fachowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa przez ratowników, doprowadziła do przywrócenia czynności życiowych mężczyzny. Po stabilizacji jego stanu został on przetransportowany do szpitala.

Reagujmy, gdy widzimy osobę potrzebującą pomocy i nie przechodźmy obojętnie. Nasza reakcja może uratować czyjeś życie!