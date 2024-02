Policjanci narażając własne życie ewakuowali mieszkańców z płonącego bloku

Policjanci z Węgrowa zostali wezwani do pożaru bloku. Na miejscu pojawili się jako pierwsi i weszli do płonącego budynku, by ewakuować mieszkańców. Błyskawiczna reakcja mundurowych uchroniła mieszkańców przed utratą zdrowia i życia. Funkcjonariusze swoją postawą udowodnili, że kiedy zagrożone jest ludzkie życie, nie wahają się i z narażeniem własnego ratują drugiego człowieka.