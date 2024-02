13 osób zatrzymanych w Krakowie za handel narkotykami Data publikacji 06.02.2024 Powrót Drukuj Krakowscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie zatrzymali 13 osób podejrzanych o rozprowadzanie środków odurzających w postaci amfetaminy, mefedronu oraz tabletek ekstazy. Zatrzymanym grozi od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Krakowie z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową, Wydziału do walki Przeciwko Życiu i Zdrowiu, Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową, Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą, wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie 31 stycznia br. realizując materiały operacyjne i procesowe działając przy współpracy z Prokuraturą Rejonową Kraków Nowa Huta wkroczyli do 15 mieszkań w różnych dzielnicach Krakowa.

Podczas przeszukania miejsc zamieszkania oraz pojazdów należących do zatrzymanych, policjanci zabezpieczyli łącznie: 1495 gramów mefedronu, 214 gramów marihuany, 0,2 grama 2-CB oraz pieniądze w łącznej kwocie 9490 zł i 550 euro. W wyniku przeprowadzonych działań policjanci zatrzymali 10 mężczyzn oraz 3 kobiety w wieku od 31 do 45 lat, którym przedstawiono zarzuty rozprowadzania środków odurzających w postaci amfetaminy, mefedronu oraz tabletek ekstazy.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków - Nowa Huta w Krakowie wobec 4 podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy, wobec pozostałych zastosowano środki wolnościowe w postaci dozoru, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe. Zatrzymanym grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Krakowie / kc)