Szczęśliwy finał poszukiwań 2,5-latka Data publikacji 06.02.2024

Sandomierscy policjanci w miniony poniedziałek prowadzili poszukiwania 2,5-latka z gminy Obrazów. Zgłoszenie brzmiało dość dramatycznie, jednakże dzięki szybkiej i zorganizowanej akcji mundurowych po zaledwie 20 minutach dziecko zostało odnalezione.

Zgłoszenie o zaginięciu dziecka wpłynęło do sandomierskiej jednostki Policji w poniedziałek (5.02.2024) po godzinie 19.00. Zaniepokojeni rodzice zadzwonili na numer alarmowy z informacją, że nie mogą znaleźć syna, którego na chwilę pozostawili pod opieką starszego rodzeństwa. Zawiadomienie brzmiało dość drastycznie, z uwagi na to, że w pobliżu miejsca zamieszkania rodziny płynie rwąca rzeka. Natychmiastowa reakcja sandomierskich policjantów doprowadziła do szczęśliwego odnalezienia chłopczyka, który jak się później okazało zasnął bawiąc się w jednym z pomieszczeń w domu. Dziecko po zbadaniu przez medyków, którzy nie stwierdzili żadnych obrażeń wróciło pod opiekę rodziców.