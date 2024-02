Kryminalni z Koluszek zabezpieczyli 26 kilogramów narkotyków Data publikacji 06.02.2024 Powrót Drukuj Koluszkowscy kryminalni zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków. W wyniku przeszukań jego samochodu oraz mieszkania policjanci zabezpieczyli łącznie 26 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych. Wobec mężczyzny sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, od pewnego czasu typowali mężczyznę, który mógł posiadać znaczną ilość narkotyków. Mężczyzna wielokrotnie zmieniał miejsca pobytu co również wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Kryminalni szczegółowo analizowali zebrany materiał dowodowy.



3 lutego 2024 roku obserwowali miejsce zamieszkania 32-latka. Mężczyzna wyszedł z budynku wsiadł do samochodu osobowego marki KIA i zaczął przemieszczać się ulicami miasta. Podejrzenie policjantów wzbudziła jego nerwowa jazda. Wtedy zapadła decyzja o dynamicznym zatrzymaniu mężczyzny, kryminalni przystąpili do działania. Policyjne nieoznakowane radiowozy zablokowały samochód ściganego.



Mężczyzna został błyskawicznie zatrzymany. 32-latek był zaskoczony czynnościami funkcjonariuszy i nie stawiał oporu. Policjanci przeszukali pojazd, we wnętrzu którego ujawnili 11 toreb z marihuaną o łącznej wadze ponad 12 kilogramów oraz 1 torbę, w której znajdowała się zbrylona substancja koloru białego o wadze 1 kilograma.



Kryminalni przeczuwali, że to nie jedyne narkotyki, jakie mężczyzna mógł posiadać. Następnie pojechali do jego mieszkania. W trakcie przeszukania odnaleźli ponad 4,5 kilograma marihuany, ponad 7 kilogramów mefedronu, 225 gramów kokainy i 76,8 mililitrów olejków haszyszowych.



W związku z zaistniałą sytuacją 32-latek został osadzony w policyjnym areszcie. W toku prowadzonych czynności mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających i psychotropowych w znacznej ilości. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.



Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.



