Policjanci z wrocławskiego komisariatu wyprowadzili starszego mężczyznę z płonącego budynku

Data publikacji 06.02.2024 Powrót Drukuj

W nocy podczas minionego weekendu policjanci interweniowali podczas pożarów, do których doszło w budynkach mieszkalnych. W trakcie jednego z nich na terenie wrocławskiej Leśnicy mundurowi przybyli pierwsi na miejsce. Od osób znajdujących się na zewnątrz usłyszeli, że w środku na piętrze budynku pozostał członek ich rodziny. Miał to być starszy mężczyzna z niepełnosprawnością. Funkcjonariusze bez wahania weszli do środka budynku, w którym panowało już dość duże zadymienie ograniczające widoczność. Pomimo protestów ze strony mężczyzny wyprowadzili go na zewnątrz, ratując tym samym jego życie. Ta interwencja, choć bardzo niebezpieczna miała swój szczęśliwy finał i kolejny raz pokazała, że policjanci to ludzie, którzy bez wahania wkroczą tam, gdzie potrzebna jest pomoc.