Areszt dla sprawcy napadu na bank, którego chwilę po zdarzeniu zatrzymali wrocławscy policjanci

Data publikacji 06.02.2024 Powrót Drukuj

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu krótko po zdarzeniu zatrzymali mężczyznę, który usiłował napaść na placówkę bankową. Napastnik wtargnął do jednego z oddziałów banku i posługując się przedmiotem przypominającym broń palną próbował sterroryzować pracownika, a następnie zmusić go do wydania gotówki. Skuteczna i stanowcza reakcja pracownika ochrony tej placówki zapobiegła realizacji zamiaru sprawcy, zmuszając go do ucieczki. Szybko przekazana informacja o tym zdarzeniu do wrocławskiej policjantów pozwoliła na efektywne działania w terenie. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego w autobusie, kiedy ten próbował wyjechać za granicę.