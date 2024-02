Gala otwarcia XIV Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja Data publikacji 07.02.2024 Powrót Drukuj Wieczorem 6 lutego 2024 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się gala otwarcia XIV Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja. Do piątku 9 lutego w całej stolicy rozgrywane będą mecze, które w trzech kategoriach wyłonią zwycięzców. Trofeum głównym jest Puchar Komendanta Głównego Policji.

Uroczystość otwarcia turnieju rozpoczęło odegranie Mazurka Dąbrowskiego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji pod batutą kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura. Znamienitych gości powitał prowadzący galę Wojciech Lewandowski. W Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II - siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego pojawili się m.in.: nadinsp. Paweł Dzierżak komendant stołeczny Policji, kpt. SOP Tomasz Goryca, reprezentujący komendanta Służby Ochrony Państwa, gen. bryg. Jacek Ostrowski, reprezentujący dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska komendant rektor Akademii Policji w Szczytnie, mł. insp. w st. spocz. Irena Zając prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło przewodniczący Rady FPWiSpPP , mł. insp. w st. spocz. Marek Górnicki prezes Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami RP, Andrzej Strejlau słynny trener i działacz sportowy i Dariusz Dziekanowski legendarny zawodnik. Dobrym duchem całej uroczystości był mł. insp. w st. spocz. Andrzej „Pułko” Kuczyński z Biura Komunikacji Społecznej KGP, który po śmierci Andrzeja Struja wymyślił razem z Andrzejem Strejlauem turniej poświęcony Jego Pamięci.



Najważniejszymi gośćmi byli jednak najbliżsi zmarłego tragicznie w 2010 r. policjanta - żona Anna Struj wraz z córkami, które powitał zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. Jemu również przypadł honor wypowiedzenia formuły otwarcia turnieju. Wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Andrzeja Struja. Mogli też obejrzeć film Jemu poświęcony, który powstał w Biurze Komunikacji Społecznej KGP.



Przypomnijmy, że bohaterski policjant zginał 10 lutego 2010 r., gdy podczas ostatniego dnia swojego urlopu podjął interwencję wobec dwóch młodocianych bandytów, którzy wywołali awanturę na jednym z przystanków tramwajowych na warszawskiej Woli. I choć funkcjonariusz obezwładnił jednego z napastników to po chwili wrócił drugi z bandytów, który odciągnął jedno ramię policjanta. Ciosy nożem zadane wtedy w tors stróża prawa okazały się śmiertelne.



Delegacja policjantów z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP , gdzie służył Andrzej Struj z wieńcem udała się z Centrum Olimpijskiego na miejsce, gdzie w 2010 r. rozegrały się tragiczne wydarzenia - Chciałbym w imieniu Komendanta Głównego Policji i całej rzeszy tych niebieskich serc serdecznie podziękować po pierwsze za organizację tego jakże ważnego dla nas przedsięwzięcia - powiedział nadinsp. Roman Kuster. - Nie można być policjantem na 5 czy 10 procent. Policjantem się jest na 100 procent albo się nim nie jest. Podkomisarz Andrzej Struj był na 100 procent policjantem! W czasie wolnym nie mógł przejść obojętnie obok tego, co zauważył, obok sytuacji, gdzie czyniono zło i po prostu zareagował. Dzisiaj jesteśmy tu po to, aby pamiętać o Nim, abyśmy czuli Jego obecność wśród nas teraz. Nigdy o Nim nie zapomnimy!



Uroczysta gala stała się również okazją do podziękowania osobom i instytucjom, które wsparły tegoroczny turniej. Z rąk nadinsp. w st. spocz. Władysława Padło i mł. insp. w st. spocz Andrzeja „Pułko” Kuczyńskiego otrzymały pamiątkowe ryngrafy.



Na zakończenie części oficjalnej zostały zaprezentowane turniejowe puchary i pierwsza meczowa piłka, którą mini radiowozem dostarczył mini podkomisarz w towarzystwie nieco starszej generał Policji. Zwieńczeniem wieczoru był dynamiczny koncert Agnieszki Chylińskiej z zespołem, która rozgrzała publiczność do czerwoności.



W tegorocznym turnieju do rywalizacji stanęło ponad dziewięćdziesiąt drużyn, w tym kilka spoza Polski. Mundurowi piłkarze walczyć będą w kategorii OPEN kobiet, OPEN mężczyzn i +35 panów. Mecze rozpoczęły się w środę 7 lutego br. Finał rozegrany zostanie w piątek 9 lutego 2024 r.



Sportowa rywalizacja o Puchar Komendanta Głównego Policji odbywa się pod honorowymi patronatami: Ministra Sportu i Turystyki, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.



Głównymi organizatorami imprezy są: Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, Komenda Stołeczna Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA , Region IPA Centralne Biuro Śledcze i Zarząd Główny NSZZP przy współudziale: Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Policji w Komendzie Głównej Policji, Zarządu Wojewódzkiego NSZZP oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy: Bielany, Wola, Praga Północ, Praga Południe, Włochy i Wilanów, gdzie będą toczyć się rozgrywki.



Patronem medialnym jest jak zwykle Gazeta Policyjna.



Tekst i zdjęcia: Paweł Ostaszewski/Gazeta Policyjna