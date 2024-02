Policyjny pies Ozi doskonale wykonał swoje zadanie wskazując miejsce, które nurkowie powinni sprawdzić Data publikacji 06.02.2024 Powrót Drukuj Dolnośląscy wodniacy poza specjalistycznym wyposażeniem do wykonywania zadań na wodzie, do pomocy mają również wyjątkowego „policjanta”. Wyżeł zwany Ozim jest psem służbowym specjalizującym się w wąskiej dziedzinie, bowiem wyszkolony jest do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich. W miniony weekend kolejny raz pokazał, że jego pomoc jest nieoceniona, gdyż wskazał policyjnym nurkom miejsce, gdzie pod wodą, w miejscu niedostępnym dla ludzkiego oka, znajduje się ciało.

W polskiej Policji służbę pełnią nie tylko ludzie, ale także zwierzęta, które dzięki swoim wyjątkowym umiejętnościom są niezastąpione. Bez nich wiele spraw nie dałoby się rozwiązać, a wielu przestępców schwytać, aby odpowiedzieli za swoje czyny. Mowa o psach służbowych realizujących wiele bardzo istotnych zadań, z którymi żaden człowiek nie dałby sobie rady.

Jednym z takich niezastąpionych czworonożnych funkcjonariuszy jest Ozi „policjant” wyjątkowy pod wieloma względami. Pełni on służbę wraz ze swym przewodnikiem w Komisariacie Wodnym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Ozi wyróżnia się nawet wśród innych psów służących w szeregach Policji, z których przecież każdy jest doskonale wyszkolony w konkretnej dziedzinie. Ozi zajmuje się wyszukiwaniem zapachu zwłok ludzkich, a warto zaznaczyć, że w całym kraju jest tylko kilka psów o tej specjalizacji. Ten duet - Ozi i jego przewodnik, mają już na swoim koncie kilka sukcesów.

Ostatni miał miejsce w minioną sobotę, kiedy dolnośląscy wodniacy zaangażowani byli do zadań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych, którzy ostatni raz widziani byli w rejonie rzeki. Kiedy Ozi wraz ze swoim przewodnikiem na pokładzie służbowej łodzi obserwowali koryto Odry, w pewnym momencie pies wykazał bardzo duże pobudzenie, a następnie wskoczył do wody. Oznaczało to, że w tym właśnie miejscu należy dokładnie sprawdzić dno rzeki.

Wtedy powiadomieni zostali policyjni nurkowie, którzy wyposażeni w odpowiedni osprzęt weszli do wody. Wiedzieli już gdzie dokładnie szukać, bo wskazanie Oziego było bardzo precyzyjne. Kiedy nurkowie zaszli poniżej lustra wody ujawnili tam ciało, którego fragment odzieży zaczepiony był o wystający element metalowej konstrukcji. Stan rozkładu znalezionych zwłok uniemożliwił ich identyfikację na miejscu zdarzenia, dlatego zostały one zabezpieczone do badań. Dalsze czynności w tej sprawie prawdopodobnie pozwolą policjantom powiązać znalezione zwłoki ze sprawą poszukiwawczą.