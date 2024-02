Policyjny pościg za pijanym kierowcą hyundaia Data publikacji 07.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, podczas pościgu zatrzymali 31-letniego mieszkańca powiatu wadowickiego. Mężczyzna jest podejrzany o niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, kierowanie samochodem pomimo cofniętych uprawnień, uszkodzenie mienia oraz naruszenie nietykalności cielesnej policjantów.

W nocy ze środy na czwartek (31.01/1.02.2024) o godzinie 1.30 policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, jadąc ulicą Królowej Jadwigi w Oświęcimiu, zauważyli samochód marki Hyundai z niesprawnym przednim reflektorem oraz uszkodzeniami karoserii. Włączając sygnały uprzywilejowania dali kierowcy sygnał do zatrzymania się. Na widok radiowozu kierujący jednak znacznie przyspieszył, lekceważąc dawane przez mundurowych sygnały. W związku z zachowaniem kierowcy policjanci rozpoczęli pościg, podczas którego kilkakrotnie usiłowali wyprzedzić pojazd, lecz wtedy kierowca zajeżdżał im drogę.

Podczas jednej z takich prób kierowca hyundaia uderzył w bok radiowozu, następnie kontynuował jazdę ze znacznie mniejszą prędkością z uwagi na uszkodzenia pojazdu. Do pościgu dołączył kolejny patrol. Na ulicy Wyzwolenia hyundai wjechał na jeden z parkingów, gdzie zatrzymał się. Funkcjonariusze, widząc, że w samochodzie znajduje się dwóch mężczyzn, wydali polecenie, aby wyszli na zewnątrz. Mężczyźni nie zareagowali, więc mundurowi, zachowując środki ostrożności zaczęli zbliżać się do pojazdu. Wtedy kierowca ruszył do przodu kierując się do wyjazdu z parkingu. Kiedy okazało się, że wyjazd został zablokowany przez drugi radiowóz kierowca próbował staranować ogrodzenie.

Powyższy manewr mu się nie powiódł. Policjanci, używając pałki służbowej wybili szybę w drzwiach pojazdu, a następnie wydostali obu mężczyzn na zewnątrz pojazdu. W trakcie dalszych czynności policjanci ustalili, że kierowcą hyundaia był 31-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego, a pasażerem był jego 22-letni znajomy, również mieszkający w powiecie wadowickim. Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało 1,5 promila alkoholu. Ponadto do badań na zawartość środków odurzających została mu pobrana krew. Ustalono również, że kierował pojazdem pomimo cofniętych uprawnień do kierowania, a pojazd nie posiadał aktualnych badań stanu technicznego. 31-latek trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji.