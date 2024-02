Młodzi kierowcy pod lupą śląskiej drogówki Data publikacji 07.02.2024 Powrót Drukuj Kolejny wypadek na śląskich drogach z udziałem młodych ludzi skłania do refleksji o przyczyny i powtarzalność ich występowania. Brawura i lekceważenie przepisów ruchu drogowego to najprostsza droga to tragedii. O włos od tragedii było także w Wilkowicach, gdzie 21-letni kierowca bmw wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Nagranie z tego zdarzenia trafiło na skrzynkę Stop agresji drogowej. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym młody mężczyzna ukarany został 1500 zł mandatem, a na jego konto trafiło 15 punktów.

Niestety wciąż zdarzają się kierowcy, którzy świadomie lekceważą podstawowe zasady i przepisy ruchu drogowego. W przypadku braku zdrowego rozsądku o wypadek nietrudno. Skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem wykazał się 21-letni mężczyzna kierujący bmw, który w Wilkowicach ( pow. bielski) na ul. Wyzwolenia zlekceważył czerwone światło i z dużą prędkością wjechał na skrzyżowanie, o mało nie doprowadzając do tragedii. Nagranie z tego zdarzenia otrzymaliśmy na skrzynkę Stop agresji drogowej. Policjanci z bielskiej komendy nie mieli problemu z ustaleniem tożsamości kierowcy i za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym ukarali 21-latka mandatem 1500 zł i 15 punktami.

Od początku roku na śląskich drogach odnotowano już 126 wypadków. W 51 przypadkach uczestnikami byli młodzi ludzie pomiędzy 18 a 25 rokiem życia. W wypadkach tych 4 osoby zginęły, a 44 zostały ranne. Do tych najtragiczniejszych zdarzeń doszło w Wodzisławiu Śląskim i Tychach. Przy zachowaniu większej ostrożności, a przede wszystkim rozwagi, zdarzeń tych z całą pewnością można było uniknąć.

Stosowanie się do znaków i sygnałów drogowych oraz przestrzeganie limitów prędkości to elementarne zasady ruchu drogowego. Przypominamy, że kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, a także zwiększyć uwagę i dostosować swoje zachowanie do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybką reakcję.

Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o rozwagę i ostrożność, której nigdy nie jest za wiele. Zmienne warunki na drodze, opady atmosferyczne, szybciej zapadający zmrok negatywnie wpływają na komfort jazdy i bezpieczeństwo. Takie warunki wymagają od kierujących większego refleksu i wyobraźni. Pamiętajmy o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze i przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego.

