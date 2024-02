Pilotaż nastoletniego chłopca do szpitala Data publikacji 07.02.2024 Powrót Drukuj Pilotaż z użyciem sygnałów uprzywilejowania pozwolił na szybki transport 13-latka do szpitala. Wszystko wydarzyło się w minioną sobotę i zaczęło się na ul. Ściegiennego w Kielcach. Tam o pilnej potrzebie szybkiego dotarcia do szpitala policjantów zaalarmował 43-letni tata nastolatka. Chwile później, wszystko zadziało się błyskawicznie.

W minione sobotnie popołudnie (3.02.2024) na skrzyżowaniu ulicy Ściegiennego z ulicą Podlasie do mundurowych z Komisariatu Policji IV w Kielcach podbiegł mężczyzna. Zdenerwowany mieszkaniec powiatu buskiego przekazał funkcjonariuszom, że wiezie swojego chorego syna do szpitala. Z relacji mężczyzny wynikało, iż musi on szybko dotrzeć do placówki medycznej, gdyż 13-latek czuje się bardzo źle, przez co traci świadomość. Funkcjonariusze nie czekając ani chwili dłużej o wszystkim poinformowali dyżurnego i z użyciem sygnałów uprzywilejowania udzielili pilotażu 43-latkowi. Krótko później nastolatek bezpiecznie dotarł do szpitala i trafił pod opiekę wyspecjalizowanej kadry medycznej.



( KWP w Kielcach / kp)