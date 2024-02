Zatrzymany po pościgu nietrzeźwy 30-latek, który kierował kradzionym samochodem Data publikacji 07.02.2024 Powrót Drukuj Dynamiczne działanie pajęczańskich policjantów drogówki doprowadziło do zatrzymania 30-latka, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, usiłował potrącić funkcjonariuszy, padły strzały ... Okazało się, że uciekał, bo kierował skradzioną mazdą, był również w stanie po użyciu alkoholu. Mężczyzna odpowie w warunkach recydywy, ponieważ w przeszłości dopuścił się podobnych przestępstw. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

4 lutego 2024 roku o godzinie 14:20 dyżurny pajęczańskiej komendy w trybie pilnym wysłał patrole ruchu drogowego na kontrole ulic, po tym, jak chwilę wcześniej otrzymał zgłoszenie, że w kierunku Pajęczna porusza się kierujący skradzioną mazdą.



Policjanci namierzyli pojazd podany w zgłoszeniu. Kierujący nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe wydawane przez mundurowych nakazujące do zatrzymania się. Mężczyzna uciekał ulicami Pajęczna. Podczas pościgu policjantom udało się radiowozami chwilowo zblokować uciekającą mazdę. Funkcjonariusze natychmiast podbiegli do drzwi auta, aby uniemożliwić dalszą jazdę kierującemu, jednak wszystkie były zablokowane. Kierujący nie reagował na polecenia wydawane przez funkcjonariuszy.



Podczas blokady uszkodził trzy radiowozy i usiłował przejechać policjantów. Mundurowi wykorzystali broń służbową, oddali strzały w celu unieruchomienia pojazdu. Osoba podejrzewana nadal kontynuowała ucieczkę. Podczas pościgu kierujący mazdą stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie posesji, a następnie ucieczkę kontynuował pieszo. Funkcjonariusze dogonili i zatrzymali sprawcę. Okazało się, że pojazd, którym poruszał się ukradł tego samego dnia na terenie województwa śląskiego. W wyniku zaistniałego zdarzenia nikomu nic się nie stało.

Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierujący w organizmie miał 0,38 promila alkoholu. Jego krew została pobrana do dalszej analizy celem ustalenia, czy mężczyzna znajdował się pod działaniem środków odurzających. Ponadto w trakcie wykonywanych czynności policjanci podczas przeszukania sprawcy ujawnili kartę bankomatową, która nie była jego własnością. Mężczyzna wykorzystał ją do obrabowania konta bankowego. Mundurowi przy mężczyźnie ujawnili również paralizator.

Zatrzymany to 30-letni mieszkaniec województwa śląskiego, który na swoim koncie miał konflikty z prawem, w tym przestępstwa przeciwko mieniu. Jego kara będzie znacznie surowsza, ponieważ działał w warunkach recydywy. Mężczyzna usłyszał już aż 14 prokuratorskich zarzutów. Odpowie między innymi za czynną napaść na funkcjonariuszy, narażenie człowieka na bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu, kradzieże z włamaniem, zniszczenie mienia oraz kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu. 7 lutego 2024 roku, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wieluniu, sąd aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Za dokonanie tych przestępstw grozi mu kara pozbawienia wolności do 15 lat.



( KWP w Łodzi / kp)

