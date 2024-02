Poszukiwany listem gończym za atak na policjantkę już w więzieniu Data publikacji 07.02.2024 Powrót Drukuj W ubiegłym roku 42-latek z Wrocławia podczas interwencji rzucił się z pięciami na policjantkę. Uderzał ją, szarpał i wyzywał. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Sąd nie miał wątpliwości co do winy mężczyzny i skazał go na karę więzienia. Ten jednak chciał uniknąć odpowiedzialności i zaszył się przed wymiarem sprawiedliwości. Nic mu to nie dało. Poszukiwany listem gończym właśnie został schwytany i doprowadzony za kratki.

Głubczyccy policjanci zajmujący się poszukiwaniem osób z udziałem policjantów z Opola w ubiegłym tygodniu zatrzymali mężczyznę, za którym został wydany list gończy. 42-latek poszukiwany był za pobicie policjantki. Mężczyzna ten został zatrzymany w swoim mieszkaniu na terenie Wrocławia.



Do zdarzenia doszło w ubiegłym roku we Wrocławiu, gdzie funkcjonariusze podjęli interwencję wobec mężczyzny. Podczas legitymowania zachowywał się on agresywnie, po czym zaatakował policjantkę. Kilkukrotnie uderzył ją z pięści w brzuch, szarpał za włosy, dodatkowo agresor znieważył funkcjonariuszkę i jej kolegę z patrolu kierując w ich stronę obraźliwe wyzwiska. Za swoje czyny miał odbyć karę 1 roku pozbawienia wolności.