Trzy miesiące aresztu dla sprawcy rozboju z użyciem noża [film] Data publikacji 07.02.2024 Na trzy miesiące tymczasowo aresztowany został 31-letni mężczyzna, który posługując się nożem, dokonał rozboju na pracowniku jednej z milickich stacji paliw. Napastnik będąc pod wpływem alkoholu, groził użyciem tego niebezpiecznego przedmiotu pracownikowi, po czym ukradł dwie paczki papierosów i uciekł z miejsca przestępstwa. Już po kilku minutach od zgłoszenia, niedaleko miejsca zdarzenia, sprawcę rozboju zatrzymali policjanci. W trakcie obezwładniania napastnik używając tego samego noża, dopuścił się czynnej napaści na interweniującego funkcjonariusza. Szybka i zdecydowana reakcja mundurowych doprowadziła do obezwładnienia i zatrzymania agresora, któremu grozi teraz kara do 20 lat pozbawienia wolności.

W piątek 2 lutego, około godziny 19:30, policjanci otrzymali zgłoszenie, że chwilę wcześniej na teren stacji paliw przy ulicy księdza Waresiaka w Miliczu przyszedł nieznany mężczyzna będący pod wyraźnym działaniem alkoholu i posługując się nożem, zażądał od pracownika stacji wydania mu dwóch paczek papierosów. Gdy ten odmówił, napastnik trzymając w dłoni nóż popchnął go, po czym z regału zabrał dwie paczki papierosów, z którymi uciekł w nieznanym kierunku. Na szczęście napadniętemu pracownikowi nic się nie stało.



Policjanci, którzy niezwłocznie przyjechali na miejsce zdarzenia, uzyskali rysopis napastnika oraz przejrzeli zapis z monitoringu – na tej podstawie rozpoczęli intensywne poszukiwania sprawcy rozboju.



Już po kilku minutach funkcjonariusze, sprawdzając zakamarki za opuszczonym budynkiem przy pobliskiej ulicy Piłsudskiego, zauważyli mężczyznę, którego wygląd i rysopis odpowiadał poszukiwanemu napastnikowi. W związku z tym mundurowi postanowili wylegitymować mężczyznę – ten jednak trzymając w dłoni nóż, zamachnął się w stronę jednego z policjantów, próbując zadać mu cios. Funkcjonariusz natychmiast wytrącili mężczyźnie nóż z dłoni, po czym wraz z kolegą z patrolu oraz przybyłymi na miejsce pracownikami firmy ochraniającej stację paliw obezwładnili agresora. Na szczęście zdecydowana reakcja funkcjonariuszy spowodowała, że nikt nie został ranny. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Miliczu, gdzie wykonano dalsze czynności służbowe z jego udziałem.



Sprawcą rozboju okazał się 31-latek pochodzący z terenu gminy Cieszków. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie dwa promile alkoholu. Do czasu wytrzeźwienia i wyjaśnienia okoliczności sprawy zatrzymany został osadzony w policyjnym areszcie.



Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut popełnienia rozboju z użyciem noża oraz drugi związany z dokonaniem czynnej napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia na interweniującego funkcjonariusza Policji. Sąd Rejonowy w Miliczu wobec podejrzanego zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Śledztwo jest w toku – podejrzanemu 31-latkowi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

podkom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Miliczu

podinsp. Sławomir Waleński

tel. 507 135 830

Film Trzy miesiące aresztu dla sprawcy rozboju z użyciem noża Opis filmu: Trzy miesiące aresztu dla sprawcy rozboju z użyciem noża Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Trzy miesiące aresztu dla sprawcy rozboju z użyciem noża (format mp4 - rozmiar 34.52 MB)