Sprawcy oszustwa „na policjanta” zatrzymani przez bydgoskich kryminalnych

Wspólne działania kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz z komisariatu na bydgoskich Wyżynach doprowadziły do zatrzymania na gorącym uczynku oszusta, który działał metodą „na policjanta". Dalsze czynności pozwoliły wsadzić za kraty również jego dwóch wspólników. Jeden z nich, przy współpracy z funkcjonariuszami w Gdańsku, został zatrzymany w hotelu na terenie miasta, a drugi na terenie powiatu starogardzkiego. Decyzją sądu wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Wszystko zaczęło się w piątkowy (2.02.2024) wieczór, kiedy do 78-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna, podający się za policjanta. Dzwoniący powiedział bydgoszczance, że mąż jej wnuczki spowodował wypadek drogowy i, aby zapewnić mu ochronę prawną, musi przekazać pieniądze adwokatowi, który odbierze je pod blokiem.

Na nieszczęście oszustów seniorka nie była w mieszkaniu sama. Kiedy syn kobiety usłyszał tę rozmowę zorientował się, że są to oszuści, próbujący wyłudzić pieniądze. 78-latka zachowała zimną krew i kontynuowała dialog. W tym samym czasie jej syn skontaktował się z drugiego telefonu z policjantami, którzy po chwili byli już na miejscu. Kiedy weszli do mieszkania zgłaszających, kobieta w dalszym ciągu rozmawiała z przestępcą. Utwierdziła ona w przekonaniu dzwoniącego, że uwierzyła w jego historię. Policjanci, podejrzewając, że tak zwany odbierak pojawi się w krotce u kobiety, przygotowali na niego zasadzkę. Oczekując na podstawionego „adwokata”, kobieta w tym czasie przygotowała kopertę, do której włożyła pocięte gazety. W pewnym momencie przed budynkiem zjawił się oszust. Bydgoszczanka przekazała mu reklamówkę z rzekomymi pieniędzmi. Wtedy do akcji wkroczyli policjanci. Mężczyzna próbował uciekać, jednak na nic to się zdało. Policjanci zatrzymali go i przewieźli do komisariatu. Podczas przeszukania zabezpieczyli przy nim trzy telefony komórkowe i 4 karty SIM.

W toku dalszych czynności okazało się, że nie po raz pierwszy 20-latek dopuścił się takiego przestępstwa. Śledczy udowodnili mu udział w jeszcze 4 innych oszustwach „na policjanta”. Doszło do nich w Grudziądzu, Lęborku, Potęgowie i Wrocławiu. Ponadto kryminalni ustalili również jego wspólników. Przy współpracy z kolegami z Gdańska zatrzymali 23-letniego mężczyznę, w jednym z hoteli na terenie miasta. Zabezpieczyli przy nim telefon, 5 kart SIM oraz gotówkę. Zatrzymanie trzeciego z nich było tylko kwestią czasu.

Wczoraj (6.02.2024) bydgoscy funkcjonariusze założyli kajdanki 22-letniemu bydgoszczaninowi, który również usłyszał już zarzuty.