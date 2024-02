Liczyła się każda sekunda, pomoc przyszła jednak na czas Data publikacji 08.02.2024 Powrót Drukuj Bywają zgłoszenia, gdzie w walce o czyjeś zdrowie i życie liczy się każda sekunda. Do takich należało właśnie to, które otrzymał oficer dyżurny piaseczyńskiej komendy. Kontakt ze zgłaszającą nagle się urwał, a jedyne co było pewne to to, że potrzebuje ona natychmiastowej pomocy, a funkcjonariusze muszą zrobić wszystko, żeby ją odnaleźć.

Funkcjonariusze w trakcie służby spotykają się z wieloma różnymi sytuacjami, kiedy trzeba podejmować błyskawiczne i zdecydowane działania, gdyż liczy się każda sekunda, by uratować czyjeś zdrowie bądź życie. Tak właśnie było w przypadku telefonu od 34-latki, z którą kontakt nagle się urwał, zanim zdążyła poinformować, gdzie się dokładnie znajduje i co dokładnie się wydarzyło. Jedyne co było pewne to to, że jej życie i zdrowie jest zagrożone, bo najprawdopodobniej straciła przytomność.

Wnikliwe działania oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie oraz podległych mu funkcjonariuszy referatu patrolowo-interwencyjnego doprowadziły do odnalezienia kobiety, która nieprzytomna i wyziębnięta leżała na chodniku, na jednej z ulic w Piasecznie. Policjanci natychmiast wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego, a sami ruszyli do udzielania pomocy poszkodowanej, stale monitorując jej stan. 34-latka bardzo szybko trafiła pod opiekę ratowników, a następnie do szpitala, gdzie udzielono jej specjalistycznej pomocy.