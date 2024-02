Małżonkowie wynajmowali nieistniejące lokale, matka pomagała Data publikacji 08.02.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Bemowa zatrzymali 3 osoby podejrzane o oszustwa przy wynajmie mieszkań. Ze wstępnych informacji wynika, że małżeństwo poprzez jeden z portali internetowych zamieszczało ogłoszenia o wynajmie mieszkań, brali zaliczki i „znikali”. W procederze pomagała matka mężczyzny. Podejrzani już usłyszeli zarzuty karne. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Policjanci z wydziału kryminalnego z Bemowa „namierzyli” i zatrzymali małżeństwo podejrzane o oszustwa przy wynajmie mieszkań. Ze wstępnych informacji wynika, że podawali się za pracowników agencji wynajmu nieruchomości i zamieszczali fikcyjne ogłoszenia dotyczące wynajmu lokali poprzez portal internetowy. Kiedy zgłaszały się do nich osoby zainteresowane wynajmem prosili je o przelanie na konto określonej sumy pieniędzy tytułem zaliczki na poczet przyszłej umowy najmu. Jak ustalili policjanci, w dalszym procederze pomagała im matka mężczyzny.

Po uzyskaniu pieniędzy przyszli wynajmujący mieli kontaktować się z kobietą, która w rozmowie telefonicznej informowała, że jest właścicielem mieszkań. Następnie ustalała termin okazania mieszkania, po czym ponownie informowała, że ogłoszenie jest nieaktualne. Cała trójka znikała, a klienci pozostawali z niczym.

Policjanci prowadzący tę sprawę ustalili kilku pokrzywdzonych, którzy stracili w ten sposób swoje pieniądze. Wiadomo już, że oszukanych w ten sposób osób było znacznie więcej.

Cała trójka została zatrzymana w podwarszawskiej miejscowości. Po zgromadzeniu materiału dowodowego przez policjantów kobieta w wieku 30 lat i mężczyzna w wieku 38 lat usłyszeli zarzuty oszustwa działając wspólnie i w porozumieniu, natomiast kobieta w wieku 71 lat odpowie za pomocnictwo w oszustwach. Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.