Mieszkaniec Krakowa w wyniku oszustwa stracił 260 000 zł. Policja ostrzega i apeluje o rozwagę i czujność! 78-letni mieszkaniec Krakowa padł ofiarą oszustwa "na inwestycję". Mężczyzna skusił się wizją dużego zarobku zachęcony internetową reklamą inwestycji dużego międzynarodowego projektu. Senior z Krakowa w efekcie nieprzemyślanych działań stracił swoje oszczędności, a ponadto zaciągnął kilka pożyczek, a uzyskane z nich środki przelał na konto oszustów.

Do Komisariatu Policji V w Krakowie zgłosił się 78-letni mężczyzna, który zorientował się, że został oszukany. Jak się okazało, senior, przeglądając strony internetowe znalazł witrynę oferującą możliwość zakupu akcji międzynarodowego projektu. Senior chciał uzyskać więcej informacji, dlatego zadzwonił na numer z ogłoszenia. W ten sposób nawiązał on kontakt z oszustami, którzy na różnych etapach rozmów podawali się za doradców inwestycyjnych i pracowników banku. Senior uwierzył w obietnicę wysokich zysków i w okresie od października 2023 roku do stycznia br., przelewem przekazał oszustom oszczędności oraz środki z zaciągniętej pożyczki bankowej na łączną sumę 260 000 zł.

78-latek zorientował się, że padł ofiarą oszustwa, kiedy okazało się, że nie może wypłacić zainwestowanych pieniędzy. Wówczas postanowił zwrócić się o pomoc do policji. Teraz wyjaśnieniem sprawy zajmują się krakowscy funkcjonariusze.



Należy pamiętać, że oszuści często bezprawnie posługują się logotypami polskich spółek, oraz wykorzystują wizerunki znanych osób, m.in. polskich polityków, czy sportowców, celem uwiarygodnienia swojej „atrakcyjnej” oferty. W fałszywej reklamie przestępcy podają niskie koszty inwestycji gwarantujące wysokie zyski nawet w skali miesiąca. Apelujemy o ostrożność, gdyż w większości przypadków, to obietnice, które nie mają pokrycia w rzeczywistości.

Policja ostrzega:

Nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej;

Nie udostępniaj nikomu danych poufnych dotyczących Twoich kart płatniczych;

Nie instaluj dodatkowego oprogramowania, np. aplikacji AnyDesk, na urządzeniach, z których logujesz się do bankowości elektronicznej;

Nie wpisuje nieznanego numeru konta do swojej bankowości elektronicznej, na które mają być przelewane zyski z inwestycji;

Jeśli otrzymasz przelew od nieznanego nadawcy, pod żadnym pozorem nie przekazuj środków dalej, nawet jeśli „Twój doradca” o to prosi, nieświadomie możesz brać udział w przestępstwie;

Zwracaj uwagę na fałszywe aplikacje i strony firm namawiające do inwestowania;

Jeżeli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, skontaktuj się ze swoim bankiem oraz złóż stosowne zawiadomienie na Policji;

Nie daj się skusić wizją szybkiego zysku;

Nie podejmuj decyzji o inwestowaniu pieniędzy pod wpływem emocji.