Podziękowania dla pabianickich policjantów za ich zaangażowanie i profesjonalizm Data publikacji 08.02.2024 Na pocztę elektroniczną Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach wpłynęły podziękowania dla funkcjonariuszy z „drogówki". Nadawca wiadomości docenił profesjonalnie przeprowadzoną przez mundurowych interwencję oraz okazaną przez nich życzliwość. Nadesłane wyrazy uznania są bardzo miłe i stanowią jeszcze większą motywację do codziennej służby.

Postawa policjantów ruchu drogowego została doceniona przez mężczyznę, którego rodzina brała udział w zdarzeniu drogowym na terenie powiatu pabianickiego. Interwencja miała miejsce 25 stycznia br. na drodze ekspresowej S8. Z treści zgłoszenia wynikało, że na 214 km w kierunku Wrocławia doszło do zderzenia pojazdu z dzikim zwierzęciem. Na miejscu miały znajdować się dwie kobiety oraz dzieci. Policjanci z pabianickiej „drogówki” nie tylko sprawnie i profesjonalnie wykonali czynności związane z obsługą kolizji, ale także wykazali się dużą empatią w stosunku do poszkodowanych osób. Okazało się, że około godziny 21.25 osobowy citroen zderzył się z łosiem. 33-letnia kierująca pojazdem podróżowała wraz z 67-letnią pasażerką, 3-letnim synem oraz 11-miesięczną córką. Na szczęście żadne z uczestników zdarzenia nie doznało obrażeń, jednakże uszkodzonym samochodem nie można było kontynuować dalszej jazdy. Mundurowi otoczyli rodzinę opieką i zadbali o jej bezpieczeństwo.



Ta sytuacja potwierdza, że służba w Policji to nieustająca gotowość do niesienia pomocy ludziom, znajdującym się w potrzebie, a hasło „pomagamy i chronimy” przyświeca stróżom prawa każdego dnia.



( KWP w Łodzi / kp)