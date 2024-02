Policjanci zatrzymali sprawcę przemocy domowej i zabezpieczyli kilkadziesiąt sztuk broni palnej Data publikacji 08.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 88-letniego mieszkańca gminy Niemodlin. Mężczyzna podejrzany jest nie tylko o to, że znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną oraz pasierbem, ale również o posiadanie bez zezwolenia broni palnej i groźby jej użycia. Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty, za które grozi mu do 8 lat więzienia. Dodatkowo prokuratura na wniosek policjantów zastosowała wobec niego nakaz opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i policyjny dozór. Do tej sprawy policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt sztuk broni palnej i amunicji.

W sobotę, 3 lutego policjanci z Niemodlina otrzymali zgłoszenie, że w jednym z domów na terenie gminy może dochodzić do przemocy. Na miejscu okazało się, że sytuacja jest bardzo poważna. Ustalenia policjantów pokazały, że 88-letni mieszkaniec gminy miał już od 2019 roku dopuszczać się przemocy wobec żony i dorosłego pasierba. Mężczyzna miał wszczynać awantury, w trakcie których w wulgarny sposób odnosił się do pokrzywdzonej. Agresor miał również posunąć się do przemocy fizycznej. Natomiast wobec przybranego syna kierował groźby karalne, w których przy użyciu broni palnej groził mu pozbawieniem życia. Jak się okazało to nie jedyne przewiny 88-latka.

W toku dalszych czynności na miejscu interwencji policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt sztuk broni palnej i amunicji. Co do części z zabezpieczonych rzeczy mamy podstawy by twierdzić, że były w posiadaniu mężczyzny nielegalnie, to między innymi dwa pistolety oraz kilka sztuk amunicji. Co do pozostałych zabezpieczonych sztuk broni musi wypowiedzieć się biegły z zakresu broni palnej.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej jednostki. Usłyszał 3 zarzuty – znęcania się, gróźb karalnych oraz posiadania broni palnej bez zezwolenia. Mężczyzna dostał również nakaz opuszczenia mieszkania do 4 godzin od zwolnienia z jednostki Policji, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz policyjny dozór. Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do 8 lat więzienia.