Odpowie za handel anabolikami Data publikacji 08.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci z toruńskiego Śródmieścia zatrzymali 48-letniego mężczyznę, podejrzanego o nielegalne wprowadzenie do obrotu sterydów anabolicznych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu do 2 lat więzienia.

Policjanci z komisariatu na toruńskim Śródmieściu, wspólnie z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy, na podstawie zdobytych informacji ustalili mężczyznę, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży odżywek i suplementów diety dla sportowców, bez zezwolenia wprowadzał do obrotu sterydy anaboliczne, wspomagające przyrost masy mięśniowej.

W miniony wtorek (6.02.2024) funkcjonariusze złożyli niezapowiedzianą "wizytę" w sklepie i domu, który zajmował 48-letni mieszkaniec gminy Wielka Nieszawka. W lokalach stróże prawa zabezpieczyli ponad 5,5 litra cieczy w ampułkach, blisko 5000 sztuk tabletek oraz ponad 300 miligramów sproszkowanej substancji. Wśród nich znalazły się sterydy anaboliczne oraz inne produkty lecznicze, których obrót na terenie kraju jest zabroniony. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.