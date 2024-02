Policjantka zaprowadziła zagubionego 4-latka i jego 3-letnią siostrę prosto do ich domu

Prudniccy policjanci pomogli małym dzieciom bezpiecznie trafić do swojego domu. 4-letni chłopczyk i jego 3-letnia siostra spacerowali o 8 rano bez opieki po jednej z ulic miasta. Jak się okazało, dzieci niepostrzeżenie wyszły z mieszkania, kiedy ich rodzice jeszcze spali. Historia zakończyła się szczęśliwie. Miejscowa policjantka zaprowadziła je za rączkę do domu. Sytuacja ta pokazuje, jak ważne jest zaufanie dziecka do munduru. Uczmy nasze pociechy, że zawsze mogą podejść do policjanta i poprosić go o pomoc.