97-latka błyskawicznie odnaleziona przez lubińskich policjantów

Data publikacji 08.02.2024

Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji lubińskich funkcjonariuszy 97-letnia kobieta, która wyszła do kościoła, została odnaleziona przez mundurowych, w niespełna pół godziny od zgłoszenia jej zaginięcia przez rodzinę. Jak się okazało, starsza pani straciła orientację w terenie. Kilka godzin szukała drogi do domu. Finalnie, dzięki policjantom, wróciła cała i zdrowa do najbliższych.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lubinie otrzymał informację o zaginięciu 97-letniej kobiety. Jak wynikało ze zgłoszenia, seniorka wyszła do kościoła i kiedy nie wróciła po godzinie do domu, zaniepokojona rodzina rozpoczęła jej poszukiwania. Kiedy to nie przyniosło skutku, o pomoc poprosili lubińskich mundurowych.

Oficer dyżurny natychmiast przekazał komunikat o zaginięciu seniorki, patrolom pełniącym służbę na terenie powiatu lubińskiego.

97-latkę na ul. Niepodległości, w niespełna pół godziny od zgłoszenia, zauważyli funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Rudnej, którzy również zostali zaangażowani w poszukiwania kobiety.

Jak się okazało, seniorka nie znała miasta, nie miała również telefonu komórkowego. Przyznała policjantom, iż była pewna, że trafi sama do domu, ale po wyjściu z nabożeństwa, straciła orientację, gdyż wszystkie bloki wydały jej się bardzo podobne.