Policjanci udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej mężczyźnie, który uderzył głową o krawędź betonowego chodnika Powrót Drukuj Mogileńscy policjanci udowodnili, że hasło ,,Pomagamy i chronimy’’ obowiązuje w każdej chwili i w każdej sytuacji. Funkcjonariusze udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej mężczyźnie, który przewrócił się na ulicy uderzając głową o krawędź betonowego chodnika.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 6 lutego 2024 r. o godzinie 19:10. Policjanci prewencji patrolując rejon Mogilna zwrócili uwagę na idącego ulicą Sądową mężczyznę, który w pewnym momencie stracił równowagę i upadając uderzył głową o krawędź betonowego chodnika. Z uwagi na to, że jego życie było zagrożone, sierżanci Marcin Grobelny i Kamil Szmatuła zareagowali błyskawicznie. Po szybkim dotarciu do poszkodowanego, przystąpili do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ 53-letni mieszkaniec gminy Strzelno był nieprzytomny i nie reagował na bodźce zewnętrzne. Policjanci w pierwszej kolejności zapewnili drożność dróg oddechowych oraz stabilizację głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa. Na szczęście po kilku minutach mężczyzna odzyskał świadomość. Funkcjonariusze do czasu przyjazdu karetki pogotowia monitorowali jego funkcje życiowe, a rozmawiając z nim nie dopuścili do utraty przytomności. Następnie przekazali 53-latka pod opiekę ratownikom medycznym, którzy przewieźli go do szpitala celem dalszej hospitalizacji.

Pamiętajmy!

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której od niego będzie zależało nie tylko zdrowie, lecz i życie drugiego człowieka. Czasem wystarczy się na chwilę zatrzymać, zainteresować i poświęcić odrobinę swojego czasu, aby pomóc innej osobie. Postawa mogileńskich policjantów to przykład, że warto.