Zatrzymani za czerpanie korzyści z nierządu Data publikacji 08.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo Śledczego KWP w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu prowadzili śledztwo w sprawie osób podejrzanych o czerpanie korzyści z prostytucji. Sprawą zajęli się pod koniec 2022 roku.

Gromadząc i analizując materiał dowodowy w tej sprawie, policjanci ustalili pierwszą osobę, która mogła brać udział w tym procederze. W październiku 2023 roku zatrzymali w Poznaniu 39-letniego mężczyznę. Zatrzymany publikował ogłoszenia na portalach ogłoszeniowych, udostępniał kobietom lokale, a także zapewniał dojazd do potencjalnych klientów.

Kolejnym krokiem było ustalenie kobiet, które pracowały na rzecz zatrzymanego oraz jego wspólników. Policjanci ustalili 4 kobiety, a także 2 mężczyzn, którzy również mieli brać udział w tym procederze. Zostali zatrzymani 5 lutego br. na terenie woj. dolnośląskiego.



Funkcjonariusze zabezpieczyli do sprawy 50 telefonów komórkowych oraz komputery. Ustalili, że mężczyźni uzyskali łącznie ponad 190 tys. korzyści majątkowej. Cała trójka usłyszała zarzuty z art. 204 kodeksu karnego, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanych zastosowano policyjny dozór.



(KWP w Poznaniu / kp)