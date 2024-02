Policja bez barier

Data publikacji 08.02.2024

Podjazdy i windy przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach, tablety i aplikacje do obsługi osób wymagających kontaktu z tłumaczem języka migowego, strony internetowe tworzone zgodnie z zasadami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Policjanci w całej Polsce, w tym również w Łodzi, dokładają wszelkich starań, aby każda osoba mogła bez przeszkód i barier dostać się do komend i komisariatów, jak również zapoznawać się z treściami publikowanymi na prowadzonych stronach internetowych. To wszystko, aby zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.