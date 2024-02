Nocna kontrola drogowa szczególnie zapadła w pamięć jednemu z wrocławskich kierowców…

„Policjanci na służbie wykazali się dużym doświadczeniem, wiedzą i profesjonalizmem, wobec czego kieruję w ich stronę wyrazy uznania i pochwałę”. Między innymi takie słowa pojawiły się w korespondencji, której adresatem byli funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. A wszystko zaczęło się od wjazdu na skrzyżowanie „na późnym pomarańczowy”. To spotkanie z wrocławskimi mundurowymi szczególnie zapisało się w pamięci zatrzymanego do kontroli kierowcy. Wrażenie, które policjanci wywarli na mężczyźnie, podsumował on w przesłanej korespondencji słowami: „Gdybym mógł, dałbym Wam wszystkim po pięć gwiazdek”.