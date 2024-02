Bezpieczne ferie Data publikacji 09.02.2024 Powrót Drukuj Dzieci i młodzież z kolejnych województw rozpoczynają ferie zimowe, które potrwają do 25 lutego. Część uczniów wyjedzie na zorganizowane zimowiska, inne razem z rodzicami na indywidualny wypoczynek, ale sporo z nich zostanie też w domach. Ważne, by zadbać o bezpieczeństwo jednych i drugich.

W każdym województwie wytypowane zostały miejsca prowadzenia kontroli stanu technicznego autobusów oraz stanu psychofizycznego kierowców przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. (Wykaz punktów kontroli autobusów – FERIE 2024).







Bez względu na to, gdzie dzieci spędzają czas najważniejsze jest, aby były bezpieczne.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów, by rozmawiali z dziećmi o podstawowych zasadach bezpiecznego poruszania się pieszych po drogach, zwłaszcza w warunkach złej widoczności. Dopilnujmy, aby podczas ograniczonej widoczności najmłodsi stosowali elementy odblaskowe. Dzieci muszą mieć świadomość, że piesi o zmroku czy podczas opadów atmosferycznych są przez kierowców słabiej dostrzegani a droga hamowania samochodu na śliskiej nawierzchni się wydłuża.



Kierującym przypominamy, że należy przestrzegać dozwolonych limitów prędkości, a także zachować szczególną ostrożność zbliżając się do przejścia dla pieszych.