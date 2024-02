Udowodnił, że policjantem jest cały czas – kryminalny po służbie zatrzymał poszukiwaną osobę Data publikacji 09.02.2024 Powrót Drukuj W środę, 7 lutego policjant pionu kryminalnego ze Skwierzyny udowodnił, że zaangażowanie w egzekwowanie prawa nie zna granic czasowych. Jego wyjątkowa skuteczność, profesjonalna reakcja i dogłębna znajomość operacyjna doprowadziła do zatrzymania poszukiwanej osoby, która była skazana na rok pozbawienia wolności.

To zatrzymanie jest rezultatem profesjonalnych działań policjanta, który po godzinach służby, nie zawahał się podjąć odpowiednich kroków w celu zatrzymania poszukiwanej osoby. Śledczy z ogniwa kryminalnego prowadzili poszukiwania 35-letniego mężczyzny, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, mając na swoim sumieniu przestępstwa drogowe, których dopuścił się w warunkach recydywy. Funkcjonariusz po służbie zauważył mężczyznę, gdy ten spacerował po jednej z ulic Skwierzyny. Reakcja policjanta była błyskawiczna, niezwłocznie zatrzymał on poszukiwanego mężczyznę i przekazał dla kolegów będących w służbie. To zachowanie podkreśla, że egzekwowanie prawa jest dla niego nie tylko obowiązkiem służbowym, ale również pasją.

Warto podkreślić, że zatrzymanie to nie tylko efekt skutecznej akcji policji, ale także dowód na to, że profesjonalizm nie zamyka się w granicach standardowych godzin pracy. Społeczność może być pewna, że Policja działa z determinacją, dbając o bezpieczeństwo i przestrzeganie prawa.