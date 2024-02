Na nas zawsze możesz liczyć – policjanci pomogli kobiecie w wymianie koła Data publikacji 09.02.2024 Powrót Drukuj O tym przekonała się pewna zielonogórzanka, która ze swoim problemem zgłosiła się do policjantów ruchu drogowego. Ci jak zwykle nie zawiedli i pomogli kobiecie w potrzebie, bo hasło „Pomagamy i chronimy” - to jedna z podstawowych zasad, która na co dzień przyświeca policjantom w służbie. Swoim postępowaniem pokazali, że zawsze można na nich liczyć. Takie drobne gesty pokazują, że naszym zadaniem oprócz ochrony, jest także, a nawet przede wszystkim pomoc w trudnej sytuacji.

Codzienna służba zielonogórskich policjantów to różne, czasem zaskakujące sytuacje, trudne lub nietypowe interwencje, ale także spotkania profilaktyczne i pomoc osobom w potrzebie. Mieszkańcy potrzebują pomocy w różnych sytuacjach życiowych. Czasami są to sytuacje konfliktowe, których rozwiązanie wymaga czasu i ogromnego zaangażowania ze strony zarówno Policji jak i innych instytucji, a czasami są to zwykłe sprawy, do których załatwienia potrzeba tylko dobrych chęci i chwili czasu.

Taka właśnie sytuacja przydarzyła się w czwartek, 8 lutego po godzinie 15.00 na ulicy Braniborskiej pewnej zielonogórzance, która spieszyła się do szkoły po dziecko. Okazało się, że ma przebitą oponę i trzeba będzie ją zmienić. Wymiana koła, która z pozoru wydaje się zajęciem nieskomplikowanym, może być jednak kłopotliwa, tym bardziej, jeśli przydarzy się w nieoczekiwanym momencie i miejscu, a tak było tym razem. Kobieta znalazła się w trudnej sytuacji, z której nieoczekiwanie wybawili ją policjanci jadący na interwencję tuż obok. Kobieta widząc mundurowych podeszła i poprosiła o pomoc. Policjanci zawrócili i od razu się zajęli się wymianą koła na zapasowe. Była to wymagająca sytuacja, bo samochód był zaparkowany na ulicy o dużym nachyleniu i niewłaściwe jego zabezpieczenie mogłoby spowodować stoczenie się pojazdu w dół. Po kilkunastu minutach i wymianie uszkodzonej opony, kobieta mogła bezpiecznie ruszyć w dalszą drogę. Zielonogórscy policjanci kolejny już raz udowodnili, że niezależnie od charakteru zdarzenia chętnie ruszają z pomocą mieszkańcom.

Przykładów takich działań w codziennej policyjnej służbie jest bardzo wiele, choć nie zawsze i nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego jak trudne i pełne poświęceń, ale jednocześnie satysfakcjonujące jest noszenie policyjnego munduru. Pamiętajmy, że policjanci pracują bez względu na pogodę czy przypadające święto, żeby mieszkańcy naszego miasta i powiatu, ale także osoby nas odwiedzające mogły bezpiecznie podróżować i spokojnie spać.

( KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)