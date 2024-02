Włocławscy policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 09.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Włocławka uratowali mężczyznę w kryzysie emocjonalnym. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej rozmowie, a następnie szybkim i zdecydowanym działaniom, mundurowi zapobiegli tragedii.

Kilka dni temu, krótko przed północą, dyżurny włocławskiej policji otrzymał niepokojące zgłoszenie. Wynikało z niego, że jeden z mieszkańców prawdopodobnie będzie chciał targnąć się na swoje życie.

Powiadomieni o sytuacji policjanci z wydziału patrolowo-interwencyjnego niezwłocznie udali się w rejon mostu stalowego nad Wisłą, gdzie miał zmierzać włocławianin. Tam zauważyli opisanego w zgłoszeniu mężczyznę.

Widząc jak niebezpieczna jest to sytuacja, starszy sierżant Krzysztof Osmałek zaczął spokojnie rozmawiać z mężczyzną. Zachowując pewną odległość, przekonywał go, aby tego nie robił. Asystowała mu koleżanka z patrolu, która była w stałym kontakcie z dyżurnym oraz policjanci z drugiej załogi – gotowi, by podjąć natychmiastowe działania, gdy zajdzie taka potrzeba.

Profesjonalne działanie mundurowych, w tym argumenty użyte podczas rozmowy, przyniosły zamierzony efekt. Policjanci wiedzieli, że w tej sytuacji każda sekunda ma znaczenie. Starszy sierżant Krzysztof Osmałek i sierżant sztabowy Adrian Śmigielski z wydziału ruchu drogowego natychmiast podbiegli do mężczyzny, chwycili go i pomogli przejść w bezpieczne miejsce. 23-latek trafił następnie pod opiekę medyków.

Po raz kolejny włocławscy policjanci udowodnili, że hasło „pomagamy i chronimy” przyświeca im nieustannie. Wciąż są gotowi nieść pomoc i ratować ludzkie życie.

Gdzie szukać pomocy:

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108 - Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

121 212 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54 - Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00.

Źródło: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-pomoc-sobie-i-innym-w-depresji