Kradł w sklepie przebrany za kobietę Data publikacji 12.02.2024 Powrót Drukuj Złotoryjscy policjanci zatrzymali 24-latka podejrzanego o kradzieże mienia w jednym z dyskontów na terenie miasta. Mężczyzna, aby ukryć swoją tożsamość przebierał się za kobietę. Pomimo starannego kamuflażu został rozpoznany i zatrzymany przez funkcjonariuszy. Łączna wartość skradzionego mienia wynosi ponad 1,5 tysiąca złotych. Za popełnione przestępstwo mężczyzna odpowie w warunkach tzw. recydywy.

Złotoryjscy policjanci zostali powiadomieni o kradzieżach mienia, do których doszło trzykrotnie w tym samym dyskoncie na terenie miasta, na przestrzeni dwóch miesięcy. Za każdym razem monitoring sklepu uwiecznił wizerunek sprawcy. Z nagrań wynika, że była to kobieta w kapturze lub czapce na głowie, a twarz najprawdopodobniej w celu uniknięcia rozpoznania miała zasłoniętą szalikiem lub apaszką. Kobieta wchodziła do sklepu, umieszczała w koszyku artykuły zarówno spożywcze, jak i przemysłowe, po czym nie płacąc za towar, pospiesznie wychodziła z całym koszykiem ze sklepu.

Sprawą ustalenia personaliów kobiety zajęli się złotoryjscy kryminalni. Brali pod uwagę różne warianty. Jednym z nich było podejrzenie, że za każdą kradzieżą stoi ta sama kobieta, która celowo zmienia ubiór i działa w dłuższych odstępach czasu, po to, aby nie została zidentyfikowana. Praca kryminalnych oraz ich dobre rozpoznanie osobowe pozwoliły na ustalenie zakamuflowanego sprawy. Był nim 24-letni mieszkaniec Złotoryi, który kradł przebrany za kobietę. Jak wyjaśnił, zdecydował się na to przebranie, aby nie zostać rozpoznanym.

W związku z popełnionym przestępstwem mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzut kradzieży mienia o łącznej wartości ponad 1,5 tysiąca złotych. Za swoje czyny odpowie przed sądem. Kodeks karny przewiduje za ten czyn karę do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast 24-latkowi grozi wyższy wymiar kary, ponieważ był wcześniej karany za podobne przestępstwa.

asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Złotoryi

asp. Dominika Kwakszys

tel. 603 765 923

Film Kradł w sklepie przebrany za kobietę Opis filmu: Opis filmu w załączonym pliku. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Kradł w sklepie przebrany za kobietę (format mp4 - rozmiar 22.91 MB)