Pędził 175 km/h po obwodnicy Opola Data publikacji 12.02.2024 Policjanci zatrzymali młodego kierowcę audi po tym, jak pędził on swoim samochodem 175 km/h. 18-latek przekroczył dozwoloną prędkość o 85 km/h, ponieważ w tym miejscu dopuszczalna jest jazda z prędkością 90 km/h. Kierowca został ukarany wysokim mandatem i 15 punktami karnymi. Przypominamy, że nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn najbardziej tragicznych zdarzeń na naszych drogach.

W sobotę, 10 lutego policjanci ruchu drogowego z komendy miejskiej w Opolu prowadzili dynamiczne kontrole prędkości, z jaką poruszają się podróżujący po obwodnicy miasta. Około godz. 20:30 zauważyli kierującego audi, który poruszał się z nadmierną prędkością. Już pierwszy pomiar pokazał, że kierujący jedzie stanowczo zbyt szybko.

W tej sytuacji policjanci postanowili zatrzymać kierowcę audi do kontroli. W trakcie dojazdu do jego samochodu okazało się, że kierowca jeszcze przyśpiesza. Ostateczny pomiar prędkości pokazał 175 km/h. W tym miejscu prędkość jest ograniczona przepisami do 90 km/h.

Kierujący audi został zatrzymany do kontroli. Policjanci nałożyli na 18-letniego kierowcę mandat karny w wysokości 2 500 złotych. Na jego kontro trafiło również 15 punktów karnych.

Przypominamy, że nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn tragicznych zdarzeń na naszych drogach. Prędkość dostosowana do przepisów i warunków panujących na drodze stanowi podstawę bezpieczeństwa drogowego.

