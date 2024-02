Podziękowania dla dzielnicowego z Gruty Data publikacji 12.02.2024 Powrót Drukuj Mieszkanka Gminy Gruta złożyła na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Jakuba Gorczyńskiego list z podziękowaniami dla dzielnicowego asp. Macieja Kosztownego, który w codziennej służbie ma pod opieką między innymi społeczność Gruty.

Dzielnicowy jest policjantem, który ma najczęstszy kontakt ze społeczeństwem. To on wie najlepiej, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy, do niego można zwrócić się o poradę i pomoc praktycznie w każdym aspekcie. Dzielnicowy jest swoistym łącznikiem społecznym.

Mieszkanka Gminy Gruta wystosowała list pochwalny dla dzielnicowego asp. Macieja Kosztownego. W krótkich słowach w imieniu całej społeczności podziękowała policjantowi za codzienną służbę na rzecz mieszkańców. Zaznaczyła, że „dzielnicowy służy pomocą nawet po godzinach pracy”, zarówno ona, „jak i grono mieszkańców Gminy Gruta są dumni z posiadania tak wspaniałego dzielnicowego”, „jest to odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu”.